Addamiano: «Portiamo i ragazzi in Consiglio»

LA PROPOSTABELLUNO «Ho visto le manifestazioni di piazza per l'ambiente, una straordinaria partecipazione dei giovani a Marzabotto ed ho assistito al dibattito sul voto ai sedicenni. Credo sia il momento di coinvolgerli di più. Farli partecipare al consiglio comunale come vera e propria lezione civica sul campo». Il consigliere Raffaele Addamiano prende carta e penna e scrive al presidente del consiglio comunale Francesco Rasera Berna.LA LETTERA«Le scrivo questa missiva sulla scorta dell'attuale dibattito nazionale in merito alla...