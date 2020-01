Ad Agordo e Pieve si fa il day ospital

LA COLLABORAZIONE

BELLUNO Nel Distretto di Belluno è oramai completata l'integrazione tra le tre Chirurgie di Belluno, Pieve di Cadore ed Agordo, ognuna della quali ha assunto una sua specifica fisionomia. Mentre la Chirurgia di Belluno si è qualificato come riferimento per la chirurgia oncologica, le Chirurgie di Pieve ed Agordo lo sono diventate per la chirurgia ambulatoriale e di giornata, che comprende la proctologia, la flebologia e la chirurgia dell'ernia. Impegno non indifferente in quanto queste due unità operative hanno portato a compimento oltre 1600 interventi nel 2019, di cui 1100 ad Agordo. Spetta al direttore delle Chirurgie di Agordo e Pieve di Cadore, Roberto Bertone, raccontare come è andato il 2019. «Le Chirurgie di Agordo e Pieve di Cadore - spiega - continuano la condivisione dell'utilizzo del laser negli interventi di termoablazione delle vene safene sia interne che esterne. L'intervento che si esegue in anestesia locale è attualmente il Gold standard nei trattamenti ablativi e nel trattamento delle recidive di crosse». «È in programma studiare e introdurre l'utilizzo dei cianoacrilati intervento di ablazione safenico per mezzo di colle dedicate attuabile senza utilizzo di anestesia», prosegue Roberto Bertone. A Pieve di Cadore è stato riavviato l'ambulatorio di proctologia. Per questa branca della chirurgia oltre agli interventi classici, l'intervento di emorroidopessi e l'intervento Starr (stapled transanale rectal resection) è stato introdotto il metodo THD (transanal haemorroidal dearterialization) e si conta, con gli stessi laser utilizzati in ebologia ma con bre dedicate, di introdurre a breve il metodo HELP (Hemorroidal Laser Procedure) così da coprire con interventi dedicati e miniinvasivi tutti i gradi della malattia emorroidaria.

