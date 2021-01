IL CASO

BELLUNO Il temuto, e ormai dato per scontato, aumento della tariffa sull'acqua non ci sarà. Lo ha deciso l'assemblea dei soci Bim Gsp, riunitasi martedì pomeriggio in modalità online. La richiesta era stata avanzata da più sindaci. Sono stati loro a chiedere di individuare delle forme a sostegno dell'utenza visto il perdurare dell'emergenza sanitaria. L'addizionale sulle nuove tariffe avrebbero dovuto coprire i crediti pregressi, del valore complessivo di 800 mila euro. Contestualmente i soci si sono anche impegnati a ricercare altre forme di aiuto esterne alla società, quali ad esempio contributi statali e regionali a fondo perduto. Attilio Sommavilla, presidente della società, ha illustrato ai soci i principali risultati conseguiti nel 2020 e i programmi per il prossimo triennio. Fra i primi spicca il valore degli investimenti pari a 12,2 milioni di euro nel 2020 e di 57,6 milioni da realizzare nel triennio 2021/23. Altri parametri economici del 2020: valore della produzione di 27,2 milioni, costi a 22,8 milioni, patrimonio a 41,8 milioni di euro. Di fronter all'emergenza sanitaria da Covid-19, nell'anno 2020 Bim Gsp ha da subito adottato le necessarie misure per limitare la diffusione dei contagi e garantire, al contempo, la continuità del servizio e la tutela della salute dell'utenza e dei lavoratori. Vanno in questo senso la sospensione dell'emissione delle bollette, la ripresa con regolarità a partire da maggio e con tempistiche di pagamento per l'utenza più ampie, ma anche l'applicazione dello smart working per buona parte del personale e squadre operative a composizione fissa, accessi dall'esterno rigorosamente contingentati agli sportelli e solo su appuntamento, gestione online delle principali pratiche di utenza, turnazione delle presenze in azienda con monitoraggio puntuale della temperature e distanziamento, sanificazioni quotidiane. Il valore della produzione nel 2020 si attesta a 27,2 milioni di euro, in aumento rispetto al 2019. I costi della produzione, anch'essi in aumento, ammontano complessivamente a 22,8 milioni. Il margine operativo lordo è di 4,3 milioni di euro, il risultato netto è complessivamente di 2 milioni di euro, con un calo di 2,3 milioni di euro rispetto al 2019. Il primo semestre ha segnato un rallentamento per l'esecuzione delle grandi opere; nel secondo semestre vi è stata invece una forte accelerazione delle attività tale da conseguire a fine anno il risultato atteso di 12,2 milioni di euro.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA