QUERO VAS

Un malore, improvviso, che non gli ha lasciato scampo, né il tempo per chiedere aiuto a qualche passante. Con ogni probabilità è stato un attacco di cuore ad essere fatale a Mario Zanella, 72 anni, pensionato, di Quero Vas. L'uomo sabato sera ha avuto solo il tempo di accostare l'auto, mentre si trovava a poca distanza dalla sua abitazione. Nessun segno di frenata, nessun impatto a margine della carreggiata. Circostanze che non lasciano dubbi sulla volontà dell'uomo di lasciare libera la strada, un ultimo gesto di altruismo che ha evitato che il bilancio potesse essere ancora più grave. Anche sulla causa che lo ha spinto ad accostare ci sono pochi dubbi, tanto che la magistratura ha ritenuto superfluo ogni ulteriore accertamento. Dopo che il pensionato si è fermato si è accasciato e per lui non c'è stato nulla da fare.

LA TELEFONATA AL 112

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno notato la macchina di Zanella ferma a lato della strada, in piazza a Caorera a Quero Vas. Subito hanno a loro volta accostato e si sono preoccupati per le condizioni dell'uomo. A quel punto hanno dato l'allarme. Sul posto è stata inviata un'ambulanza e sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Feltre che hanno proceduto ai rilievi del caso e a raccogliere le parole degli automobilisti che hanno richiesto l'intervento. Quando sono giunti sul posto i soccorritori per lui non c'era già più nulla da fare. Impossibile anche un tentativo disperato di rimettere in moto il cuore. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Dell'accaduto è stata immediatamente, come prevede la prassi, informata anche l'autorità giudiziaria ma il pubblico ministero di turno ha escluso il coinvolgimento di terze persone e per questa ragione ha già concesso ai familiari il nullaosta per la sepoltura. L'estremo addio è previsto per domani alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Caorera.

IL PENSIONATO

Mario Zanella è una persona stimata nella comunità, descritto da tutti come un gran lavoratore e una persona dedita alla famiglia. Da tempo soffriva di qualche acciacco ma nessuno poteva immaginare un simile epilogo. Fino all'età della pensione Zanella ha lavorato per una ditta che si occupa di sondaggi e carotaggi dei terreni, nel settore dell'edilizia. Un impiego che lo aveva portato a lavorare a contatto con molte persone. Mario Zanella lascia i nipoti Giorgia e Alex, i figli Gianvittore, Lidia e Yuri.

