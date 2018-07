Accordi turistici con Dobbiaco: sinergia al via

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CORTINAIl consiglio comunale di Cortina, che inizia oggi alle 10, si apre con gli adempimenti contabili da votare entro i termini di legge del 31 luglio, con la salvaguardia degli equilibri di bilancio e una ratifica di una delibera di giunta sul bilancio triennale 2018-2020. Si esaminerà poi il consuntivo 2017 dell'azienda speciale Cortina per i servizi alla persona, attivata lo scorso anno, che gestisce la casa di riposo per anziani Dottor Angelo Majoni, il centro diurno, il servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili ed ora...