ARTIGIANI

BELLUNO Allarme degli acconciatori dopo il lockdown: «molti non sono riusciti a riaprire». La denuncia arriva dalla portavoce della categoria Ivana Del Pizzol: «I nostri saloni sono diventati zone sterili. E chi controlla gli abusivi?»

«Il Covid ci ha conciato per le feste. Anzi, ci ha rapato a zero. E intanto trionfa l'abusivismo». Non usa mezzi termini la presidente della categoria acconciatori di Confartigianato Belluno, Ivana Del Pizzol (nella foto). Nell'esaminare la situazione bellunese dei negozi di parrucchiere, evidenzia un disagio diffuso. E anche una moria di imprese.

«Molte non hanno più riaperto, dopo il lockdown - sottolinea Del Pizzol -. Troppe le restrizioni e pesantissimi gli effetti della chiusura forzata. Infatti non è stata sufficiente la riapertura di metà maggio: dopo le prime 3-4 settimane di boom, c'è stato un calo preoccupante, causato dalla mancanza di liquidità per le persone, ma dovuto anche all'abusivismo che non fa altro che peggiore la situazione. In questo momento, i nostri saloni sono controllatissimi e rispettano al cento per cento le prescrizioni di sicurezza: l'igiene era curata anche prima del Covid, ma ora possiamo dire che sono zone sterili. Chi controlla invece gli abusivi della professione? È giusto chiederselo prima di assistere a nuove chiusure».

