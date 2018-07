Acc Wanbao: tutti in piazza per salvare il posto di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MELÈ il giorno della verità, la giornata in cui i lavoratori della Wanbao Acc di Mel torneranno in piazza per difendere il loro posto di lavoro. Ne sono in pericolo ben 93. I dipendenti dello stabilimento zumellese, infatti, hanno deciso di proclamare otto ore di sciopero e di recarsi dalle 10 in poi sotto le finestre del municipio di Mel dove si terrà il Consiglio socio istituzionale. Un incontro a cui vi prenderanno parte i sindaci, le organizzazioni sindacali, le Rsu di stabilimento, l'azienda, la Regione del Veneto e i parlamentari...