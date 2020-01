Abiti-rimanenze di magazzino? Donati alle donne

SOLIDARIETÀ

BELLUNO La seconda chance dei vestiti usati è la solidarietà. È quanto accade da Spazio 900, il negozio di usato di qualità con sede a Baldenich davanti alla chiesa. Qui ogni fine stagione i proprietari, Laura e Matteo, donano gli abiti non venduti delle clienti all'associazione Belluno Donna, impegnata da anni nel supporto alle donne colpite da violenza e in difficoltà economica.

Un carico ha lasciato il negozio proprio nei giorni scorsi. Scatoloni e scatoloni di cartone contenenti gli abiti usati e messi in vendita dalle clienti del negozio, ma non acquistati. «Abbiamo instaurato questa collaborazione con la onlus circa 4 anni fa spiega Matteo Zoppè -, da quando abbiamo conosciuto la psicologa Francesca Quaglia. Da allora abbiamo inserito nel regolamento che facciamo firmare alle clienti anche questo punto, ma non è obbligatorio perché una persona può anche venirsi a riprendere gli abiti invenduti e riportarseli a casa». La regola del passamano solidale è questa: quando un indumento è in vendita da più di un mese il suo costo si dimezza, dopo il terzo mese se la cliente accetta allora viene tolto dagli scaffali e messo negli scatoloni destinati all'Associazione. «La maggior parte delle persone acconsente e, anzi, è ben contenta di poter dare una mano prosegue il proprietario -. Naturalmente davanti a capi importanti e prestigiosi la regola non vale, questi continuano a restare in negozio in attesa di trovare la sua seconda proprietaria».

Il ritiro dei beni da parte dei volontari dell'Associazione avviene 3 o 4 volte l'anno. Dentro gli scatoloni finiscono maglie, abiti, camicie, cappotti, giacconi, borsette e sciarpe che, dismessi da una donna, possono però tornare utile a chi, trovandosi in una situazione di difficoltà economica legata alla fine del rapporto con il compagno o il marito, fatica ad arrivare a fine mese. Ma non solo, la Onlus è libera di utilizzare i capi come meglio crede e così anche di metterli in vendita nei mercatini organizzati di tanto in tanto in città per raccogliere fondi a sostegno delle sue attività. BellunoDonna si occupa di fornire sostegno psicologico e legale a chi si trova in una situazione di difficoltà legata a maltrattamenti e violenza, in collaborazione con il Comune di Belluno fornisce alloggi di supporto e protetti alle vittime e le aiuta ad affrontare le spese quotidiane.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA