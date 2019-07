«Abbiamo fatto il possibile per rintracciare il cane morsicatore scappato due mesi fa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Il Comune ha fatto ciò che doveva e poteva fare per il caso che riguarda il cane che è scappato da due mesi e che nessuno ha più visto». Così il vice sindaco di Belluno, Lucia Olivotto che fa parte della commissione speciale per il benessere degli animali, in merito alla vicenda resa nota dall'organizzazione Siamo tutti animali guidata da Cristiano Fant.Si tratta di un cane di taglia grande, ritenuto aggressivo e che era di proprietà di una donna con tre figli. La donna, accortasi della pericolosità dell'animale avrebbe chiesto aiuto...