LA RIAPERTURA

BELLUNO Via Monte Grappa è stata riaperta. Alle 18 di ieri, dopo diciotto giorni di chiusura, la via di collegamento tra Limana e il centro storico di Belluno è tornata transitabile. La strettoia di Villa Buzzati, l'imbuto dove si era creato il problema del crollo dalla vecchia abitazione, non è più una strettoia. La casa antica, degli eredi del noto scrittore bellunese, che delimitava una parte della via e da cui erano crollati pezzi il 23 giugno scorso, non c'è più. Al suo posto, ieri sera, solo un mucchio di macerie e una ruspa parcheggiata. Si è conclusa così, con la demolizione dell'edificio, la vicenda della chiusura del tratto e del pericolo crolli sulla sede stradale. «Abbiamo seguito i lavori da vicino spiega l'assessore Biagio Giannone -, ci tenevamo che riaprisse ieri». I lavori eran iniziati di prima mattina e per tutto il giorno sono andati avanti con un contatto costante tra il progettista e la Soprintendenza, a cui mano a mano che procedevano le operazioni venivano inviate foto per il via libera al proseguimento. L'intento iniziale era di abbattere la parte più alta dell'immobile, perché pericolante e pericolosa, ma le operazioni sono andate in modo ben diverso. Una volta toccati, i muri sono crollati e così della villa non è rimasto quasi nulla. Il muro lato strada, insomma, è un cumulo di macere e l'edificio instabile oggi non spaventa più. (A.Tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

