«Abbandonato dai Servizi sociali nell'ora del bisogno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DENUNCIABELLUNO «Solo la Caritas mi è stata vicina nel momento del bisogno, quando non avevo nemmeno i soldi per pagare una bolletta. I Servizi sociali del Comune, invece, se ne sono lavati le mani».La denuncia, fatta tra le lacrime che spezzano le parole, arriva da una persona di Belluno finita nel tritacarne di chi dalla mattina alla sera resta senza un lavoro.Uomo o donna non importa, perché cercare di restare anonimi di fronte alle denunce di disservizi pubblici è spesso la forma preferita, sulla quale riflettere.«Non per vendetta...