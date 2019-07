Abbandona l'auto dopo l'incidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CARABINIERIBELLUNO Doppio intervento la notte scorsa per i carabinieri del Radiomobile di Belluno. Il primo allarme è scattato verso le 3 del mattino in via Col di Lana, all'altezza del distributore Esso, dove i militari sono stati chiamati per un incidente. Ma quando sono arrivati sul posto hanno trovato solo una Lancia Y10 schiantata contro un muretto. Del conducente neanche l'ombra. Dalla targa si è risaliti alla proprietaria del veicolo, risultata essere una 30enne di feltrina. Ovviamente sono partite le indagini per capire se al volante...