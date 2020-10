DAL TRIBUNALE

BELLUNO Settemila euro di multa per aver abbandonato il suo cane per strada. Mohamed Bouchtaoui, ventenne di origini marocchine residente a Borgovalbelluna e difeso dall'avvocato Liuba D'Agostini, è stato condannato ieri mattina dal Tribunale di Belluno. Oltre al reato di abbandono di animali era imputato anche di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ma per quello è stato assolto. I fatti, contestati nel capo d'imputazione, vanno dal 2 novembre al 2 dicembre del 2018. Un mese esatto in cui Bouchtaoui, appena maggiorenne, cercò in più occasioni di disfarsi del suo cane, una femmina di pit bull dotata di microchip. Il giovane usciva di casa con l'animale, lo abbandonava al bar e poi fuggiva. La maggior parte delle volte il pit bull tornava dal suo padrone e, quindi, si ripeteva la stessa storia strappalacrime. Il giovane riportava fuori il cane e lo abbandonava di nuovo, senza custodia e senza provvedere ad assicurargli qualcosa da bere e da mangiare. La denuncia partì dopo le numerose segnalazioni da parte di cittadini che trovavano il pit bull solo e spaventato. Un giorno un passante lo trovò in una baracca abbandonata e decise di portarlo al canile. Il giovane era imputato anche di falso perché il 6 novembre dello stesso anno dichiarò, tramite un'autocertificazione, di aver affidato il cane a un amico. Reato da cui però è stato assolto per mancanza di prova. La condanna è arrivata solo per l'abbandono del pit bull. Una multa salata che poteva raggiungere i 10mila euro e a cui la difesa non farà ricorso. Nel caso di condanna alla sola pena dell'ammenda, infatti, non è ammesso il ricorso in Appello bensì in Cassazione e bisogna essere avvocati cassazionisti.

Davide Piol

