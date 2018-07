Abbaia disperato in terrazza: nessuno si fa vivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DENUNCIABELLUNO Era sulla terrazza di un'abitazione e piangeva da ore, disperato. Un gruppo di persone ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per aiutare un cucciolo di cane, venerdì sera. Ma, dopo ore di attesa, non si è presentato nessuno. Erano circa le 20 quando un paio di cittadini, in ascolto da ore dei latrati della bestiola che, stanca di essere sola in terrazza piangeva per avere attenzioni, hanno chiamato il 112 e il 113 per chiedere l'intervento di qualcuno. Il cane si trovava chiuso sul terrazzo di un appartamento, in...