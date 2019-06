CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(a.zam.) Il diritto alla mobilità è previsto dalla Costituzione. Per questa ragione chiudere i Passi non è un provvedimento semplice da adottare e presta il fianco ai ricorsi non solo in sede amministrativa ma addirittura davanti alla Consulta. Per poter procedere a regolare il traffico su opere così importanti per lo spostamento delle persone serve dunque una soluzione normativa. Mettere mano (come suggerisce il governatore dell'Alto Adige Arno Kompatscher al codice della Strada). In alternativa gli appigli sono offerti da tre articoli...