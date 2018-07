A spasso col piede di porco: ladri fermati in via Safforze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTROLLIBELLUNO Con buona probabilità stavano studiando dove e come colpire o, forse, avevano già un piano. Ma a scombinare la giornata di lavoro ci ha pensato una Squadra Volante della Questura che, giovedì pomeriggio, in via Safforze, ha subito adocchiato quell'auto sospetta con a bordo due uomini.Gli agenti si sono avvicinati e hanno chiesto i documenti: ci è voluto poco per scoprire che entrambi erano già noti alle forze dell'ordine, con diverse denunce alle spalle. Ma ciò che ha più insospettito la polizia è il fatto che uno...