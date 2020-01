L'INIZIATIVA

BELLUNO Troppe giovani vite stroncate sulle strade: il Rotary Club di Belluno prende sotto la sua ala 3mila studenti. Tanti, infatti, saranno i ragazzi coinvolti dal programma triennale Sicuramente Guida Sicura, il primo progetto teorico pratico rivolto agli studenti delle classi quinte della provincia per trasmettere la cultura delle guida in sicurezza. Cosa fare, ma sopratutto cosa non fare prima di mettersi al volante, come compilare una constatazione amichevole, come funzionano le assicurazioni e tanto altro verrà spiegato ai giovani nel corso delle lezioni tenute da esperti di diversi settori. A promuovere e organizzare il tutto è stato il Rotary di Belluno, ma in collaborazione con le aziende Cag tecnologie meccaniche e Cagi compressori e con il pilota Andrea Fontana.

L'EVENTO

Per l'avvio del programma sono arrivati al Cinema Italia 131 ragazzi del Catullo e 26 dell'Istituto Leonardo Da Vinci, per un'intensa mattinata con tanti relatori, tanti temi e informazioni. Ad aprire la giornata è stato il presidente del sodalizio, Felice Gaiardo. La parola è quindi passata al coordinatore dell'iniziativa, Rudi Gasperin, per la spiegazione sulle modalità organizzative e gli obiettivi delle prossime lezioni. Agenti della Polizia Stradale hanno quindi mostrato al giovane pubblico un filmato della trasmissione Le Iene sul problema della assunzione di alcol e sulle nuove normative del codice della strada, mentre i Vigili del Fuoco hanno spiegato cosa fare e non fare in caso di incidenti. Gli esperti dell'Assicurazione Valpiave hanno affrontato il tema delle assicurazioni on line e hanno illustrato come compilare una constatazione amichevole e l'importanza della vista quando si guida è stata spiegata dai tecnici dell'ottica Zoldan Essilor. Infine, il pilota Andrea Fontana in due momenti diversi ha affrontato la teoria della guida sicura, con spiegazioni della tecnica della guida nelle varie situazioni di emergenza, mentre i referenti dell'Usl 1 Dolomiti sono entrati nel merito del problema delle dipendenze e delle distrazioni durante la guida.

I DATI

Non è un caso se il Rotary abbia deciso di impegnarsi proprio su questo fronte. Studi recenti hanno dimostrato come gli incidenti stradali siano la prima causa di morte al mondo tra i giovani in età compresa tra i 18 e i 24 anni. I fattori che mettono a rischio la sicurezza dei giovani sulla strada sono le distrazioni alla guida, la mancata precedenza, la velocità elevata. Quasi il 94% degli incidenti dipende da un comportamento scorretto alla guida e anche nel Bellunese i dati parlano chiaro. Dal 2015 ad oggi ben 1.062 gli incidenti stradali di cui oltre 310 di questi, circa il 30%, ha coinvolto giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni.

IL PROGETTO

Il progetto prevede di sensibilizzare ben 3.000 ragazzi bellunesi prossimi al conseguimento della patente o con l'agognato documento già ottenuto. Di questi circa 300, ossia quelli che hanno la patente, parteciperanno non solo agli incontri teorici, ma affronteranno anche la parte pratica grazie al pilota Andrea Fontana e agli agenti della polizia stradale. Il progetto consta inoltre della collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno, del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti, della Questura e della Polizia Stradale di Belluno, dei Vigili del Fuoco, Confindustria Belluno-Dolomiti, del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Belluno-Dolomiti, nonché dei Rotary Club di Cadore Cortina, Feltre e Spittal an der Drau (Carinzia, Austria). (A.Tr.)

