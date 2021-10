Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOBELLUNO Ritorna a Salce dopo un anno di arresto forzato dovuto alla pandemia Covid il Mercatino di San Martino,che rappresenta non solo un'opportunità di solidarietà, ma anche una delle più belle feste paesane del periodo autunnale. In oltre 30 anni di storia il mercatino continua ancor oggi ad unire occasioni di intrattenimento e fratellanza. L'appuntamento, nel rispetto delle normative anti contagio, in questo 2021 è per...