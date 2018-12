A ricreazione c'è il lancio di pietre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTABELLUNO «Siamo esasperati, non sappiamo più cosa fare. E se quel sasso colpisse in testa qualcuno? Se dovesse scapparci il morto?». Sono le parole di Gianni Alberti, uno degli abitanti del condominio Mimosa, che confina con la scuola elementare di Mur di Cadola. Contro l'edificio da anni vengono lanciati sassi dai piccoli alunni della scuola. L'ultimo caso il 21 dicembre scorso. Una pietra grossa come un melone, scagliata contro la palazzina. In quell'occasione è intervenuta anche la Volante della Questura di Belluno. Non ci...