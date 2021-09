Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERABELLUNO Dopo il dissuasore di velocità, ovvero un box autovelox fisso, ora un percorso pedonale a lato strada. Il tratto di sp 1, in località Oltrevalle, vicino alla fontana di Levego, sarà finalmente sicuro per i pedoni. È stato approvato ieri dal consiglio provinciale (che si è riunito a Valle di Cadore) un accordo di programma tra Provincia e Comune di Belluno che permetterà la realizzazione del percorso per pedoni che...