LA SERRATA

BELLUNO «Cambio gestione» recita il cartello affisso sulle porte automatiche ma di quel che ne sarà, al momento, nessuno è in grado di dare certezze. Intanto l'A&O in centro è chiuso. E i dieci dipendenti sono a casa. Il sindaco di Belluno ieri ha scritto al presidente del gruppo Unicomm Marcello Cestaro, titolare della srl che guida i vari A&O, Famila, Emisfero, Mega, Cash And Carry, C+C in Veneto e non solo. L'attuale gestore, Alexander Turrin, dopo circa quattro anni di attività, ha comunicato nei giorni scorsi la chiusura del supermercato di Piazza dei Martiri a Belluno. Una decisione che era nell'aria. Culminata con la chiusura delle porte ieri mattina.

L'AMAREZZA

«Noi non abbiamo avuto nessuna informazione dell'idea di chiudere fa presente il sindaco Jacopo Massaro - e questo è un vero peccato. Io mi sono rivolto direttamente al cavalier Cestaro, quindi al gruppo Unicomm e gli ho scritto, chiedendo informazioni, domandando se ci sono le possibilità per trovare soluzioni alternative e vedremo cosa mi risponde». Un tema che il sindaco tiene a sottolineare come sia «naturalmente caro all'amministrazione, sia per i servizi che vengono svolti in centro, sia per i posti di lavoro chiaramente. Sappiamo essere un argomento delicato perché prosegue Massaro - ricordo anche quante proteste ci sono sempre quando aprono supermercati, soprattutto nella zona del centro, esercizi che ogni tanto vengono visti come elementi di disturbo dei piccoli negozi. In verità - si avvia a concludere il sindaco di Belluno - credo che la soluzione stia in un equilibrio complessivo all'interno della città e quindi credo ci sia bisogno un po' di tutto. Anche perché i turisti sono in crescita, aprono le università, abbiamo indicatori positivi quindi penso che abbiamo bisogno di aumentare e incrementare l'offerta dei servizi». Da Turrin nessuna risposta alle molteplici richieste di contatto. Sulla situazione dell'ormai storico A&O di piazza dei Martiri, è intervenuto anche il segretario aggiunto della Fiscat Cisl, Stefano Calvi. «Finché l'attuale gestore ci rispondeva abbiamo parlato con lui, attualmente è difficile rintracciarlo. Unicomm ha deciso di riprendere in mano la gestione. Domani (oggi per ci legge Ndr) abbiamo incontro con il gruppo».

GIORNO CRUCIALE

Nelle prossime ore, dunque, scopriremo cosa ne sarà del punto vendita e dei suoi dipendenti, ma «considerando che Unicomm afferma Stefano Calvi in provincia ha 300 dipendenti, si auspica che ci siano possibilità di reimpiegarli, anche in previsione della imminente apertura di Ponte nelle Alpi». Per la Fiscat le prospettive sono tre, allo stato attuale: «Che dall'accordo arrivi la continuazione della gestione prosegue Calvi anche se la vedo dura. La seconda ipotesi è che Unicomm prenda in mano il negozio, esegua la ristrutturazione e poi provveda ad una nuova riapertura, ed infine la terza possibilità è che Unicomm conceda un affitto al ramo d'azienda a qualcun altro». La Cisl esorta il Comune a fare la propria parte, «considerato che già un consigliere si è mosso (Raffaele Addamiano Ndr). Il Comune trovi scambi proficui e faccia le dovute forzature, concessioni, e tutto quanto può mettere in campo».

Federica Fant

