A nuovo il Centro ittiogenico

ALLEVAMENTOBELLUNO Entra nel vivo il restyling del Centro Ittiogenico di Bolzano Bellunese. A ottobre, quando il barristorante chiuderà per ferie, prenderà il via la parte più importante del cantiere. I lavori si sposteranno all'interno del complesso edilizio in cui si concentrano le attività di allevamento e selezione genetica della fauna ittica, portate avanti dal Servizio Caccia e Pesca della Provincia, proprietaria di tutto il complesso compreso il ristoro. I lavori, tuttavia, sono già partiti da mesi, affidati lo scorso 14 maggio...