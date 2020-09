Torna, in una veste completamente rinnovata, l'appuntamento di Poste Italiane con l'Educazione Finanziaria. I bellunesi possono partecipare alle sessioni didattiche online gratuite (durata di 40 minuti) per aumentare la consapevolezza in campo finanziario, assicurativo e previdenziale. Per conoscere le modalità di partecipazione e/o prenotarsi all'iniziativa, ci si potrà rivolgere agli Uffici Postali Belluno Castello, Belluno 1 (via Giorgetti, Baldenich), Belluno 4 (via Travazzoi), Agordo, Ponte nelle Alpi, Longarone, Puos d'Alpago, Pieve di Cadore. Il webinar si terrà martedì 29 settembre. All'interno degli appuntamenti il focus dei docenti verterà sul tema della previdenza complementare, la pianificazione finanziaria, la protezione, il risparmio e gli investimenti prima di un breve video istituzionale e di uno spazio finale per le risposte alle domande dei partecipanti.

Anche in questo periodo, in cui il distanziamento è diventata la regola, Poste Italiane non ha voluto rinunciare alle proprie iniziative didattiche, adattandole ad un nuovo e più attuale contesto digitale, ancora più diretto e facilmente fruibile. Il progetto è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio, si muove nel segno della tradizionale attenzione dell'Azienda alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile.

