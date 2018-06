CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A LEZIONEBELLUNO Al lupo, al lupo. Nessuna paura. Anzi, separiamo le cosiddette fake news dalla realtà. Su questo filo rosso è corso il dialogo tra più di sessanta capi scout e due operatori del corpo della Polizia provinciale di Belluno, Christian Losso e Cesare Sacchet. Per chi, come gli scout, hanno come meta dei loro campi estivi le nostre valli e le nostre montagne è importante non sottovalutare nulla a proposito del ritorno dei grandi carnivori, ma neppure creare panico. IL FACCIA A FACCIAL'incontro tra scout e Polizia provinciale è...