A Lambioi una festa senza eccessi

LA FESTABELLUNO Bagni, sport, pic nic e musica. Il tutto all'insegna dell'ecologia. Migliaia di ragazzi si sono ieri riversati al parco fluviale di Lambioi per festeggiare in compagnia la fine dell'anno scolastico. Il fiume di giovani ha occupato la grande distesa verde per tutta la mattinata e fino al pomeriggio, sotto l'attento controllo della polizia locale e degli uomini di Sportivamente. È filato tutto liscio.L'INIZIATIVALa task force messa in campo dal Comune in collaborazione con Sportivamente e con la polizia locale ha fatto scorrere...