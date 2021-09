Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VETRINABELLUNO Gli artigiani del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi saranno a Caorle per «Straordinariamente». Gli artigiani di Carta Qualità dell'ente saranno presenti alla manifestazione che si svolgerà il 18 e 19 settembre al villaggio San Francesco di Caorle. Sarà un'occasione per far conoscere a un pubblico internazionale le Dolomiti Bellunesi e i prodotti artigianali che ne riassumono l'essenza. La presenza di un Parco...