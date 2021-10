Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VITA DI QUARTIEREBELLUNO Inaugurato e festeggiato. Taglio del nastro, per il nuovo parchetto di Borgo Piave nato dalla buona volontà e dell'impegno dei cittadini della zona. Dopo mesi di pulizia, taglio delle piante e riordino, oggi il fazzoletto di verde è pronto per diventare il punto di incontro per la comunità e sabato è stato ufficialmente inaugurato alla presenza del sindaco Jacopo Massaro e dell'assessore ai lavori pubblici Biagio...