LE CATEGORIE ECONOMICHE

BELLUNO È stato il presidente della Regione Luca Zaia ad aprire il dibattito suggerendo la liberalizzazione dell'autostrada A27, dopo nazionalizzazione della gestione. Una proposta che a Belluno ha già raccolto il parere favorevole degli industriali che hanno suggerito - in alternativa - di destinare gli introiti alla Provincia per interventi migliorativi sulla viabilità. Ora ad intervenire sono anche le altre categorie economiche. «Sarebbe un grandissimo vantaggio per tutto il territorio - ha spiegato il presidente provinciale di Ascom, Paolo Doglioni - una mossa che aiuterebbe la viabilità di un territorio già di per sé difficilmente raggiungibile a causa della sua conformazione orografica. Di vitale importanza è, anche, permettere un flusso continuo e fluido concludendo il più in fretta possibile i diversi cantieri che ora troviamo sparsi per il territorio e che rischiano di creare ingorghi che scoraggiano i turisti».

GLI ARTIGIANI

Della stessa idea anche Claudia Scarzanella, presidente di Confartigianato: «Con la liberalizzazione dell'A27 si aprirebbero quindi scenari sicuramente interessanti, in prospettiva molto positivi per il nostro territorio». Una viabilità più lineare e gratuita dal cuore del Veneto direttamente ai piedi delle montagne permetterebbe infatti uno spostamento molto più comodo, con la possibilità quindi di aumentare notevolmente il numero di persone che entrerebbero in provincia: «Un aumento del flusso porterebbe sicuramente più turisti, oltre ad aprire possibilità lavorative anche a chi abita fuori dal territorio. Rimangono sicuramente moltissime questioni, economiche ma non solo, prima che questo progetto diventi realtà, ma auspico davvero che questa volta riesca ad andare in porto». Un passo avanti importante quindi, accolto positivamente dalle categorie economiche.

PALAZZO PAGANI CESA

Rimangono aperte infatti moltissime questioni riguardo la situazione della viabilità come sottolinea il numero uno della Camera di Commercio, Mario Pozza: «Un pedaggio libero per l'A27 incentiverebbe sicuramente l'afflusso di persone nel nostro territorio, e risulterebbe un risparmio non indifferente per chi affronta spesso quel tratto di strada. Tuttavia ha continuato pari passo deve essere portato avanti l'adeguamento delle strade parallele: senza dei buoni collegamenti esterni si rischia infatti l'effetto imbuto». Nulla è ancora deciso, e sarà dunque il tempo a stabilire se la tanto sospirata liberalizzazione dell'A27 andrà e effettivamente in porto. Certo è che, soprattutto in questa complicata fase di ripresa, sorge da diversi addetti ai lavori la preoccupazione soprattutto per la situazione attuale di viabilità e territorio, ancora congestionata dai diversi cantieri.

Pietro Alpago Novello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA