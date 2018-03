CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

412Sono i centimetri di neve registrati dal nivometro Arpav del Col dei Baldi da ottobre 2017 al 28 febbraio 2018. 4 metri di altezza: tanto? Che dire allora del 2014? L'anno delle grandi nevicate, la somma di neve caduta nella località era arrivata al doppio: 804 centimetri. L'anno scorso, invece, annus horribilis per la neve, il manto bianco si era fermato ad appena 171 centimetri.2014È l'anno della neve. Impossibile non ricordare i black-out di Natale (con mezza provincia la buio, Cortina compresa) e di fine gennaio, arrivati in...