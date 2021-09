Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FELTREL'ex manicomio di Feltre è un luogo carico di storia. Uno spaccato della vita della comunità feltrina che molti non conoscono. Una fotografia arriva da quanto custodito negli archivi della psichiatria in Italia, facenti riferimento al ministero dei beni culturali. «L'attuale Azienda ospedaliera di Feltre trae origine dalla trecentesca scola di San Paolo, trasferitasi nel 1473 presso la scola dei frati conventuali, in località Santa...