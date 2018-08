CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

14.132Sono le sedi attive in provincia di Belluno; 124 in meno rispetto allo scorso anno (a parità di campo d'osservazione). Nel conto, pesano le 4.188 unità locali indipendenti, 106 in più rispetto ad un anno fa. I due dati evidenziano un quadro in peggioramento sul fronte delle sedi d'impresa, ma in miglioramento per quanto riguarda le unità locali dipendenti.4.864Sono le imprese artigiane bellunesi, che costituiscono il 34,4% del totale imprese attive. Rispetto al giugno 2017 questo sottoinsieme perde 122 sedi di impresa, contro le 68...