Zuckerberg non va in Parlamento a Londra ma si fa processare dal Senato americano

IL CASONEW YORK Il processo a Mark Zuckerberg si terrà negli Stati Uniti. Il fondatore e amministratore delegato di Facebook ha rifiutato la richiesta di testimoniare davanti a una Commissione dei Comuni nel Regno Unito, ma ha deciso di affrontare i politici di casa sua.LA COMMISSIONE GIUSTIZIAIl presidente della Commissione Giustizia del Senato gli ha chiesto di presentarsi per spiegare come sia successo che i profili di 50 milioni di utenti del suo network siano stati utilizzati in modo illecito dalla società di consulenze politiche...