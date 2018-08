Zoppas: «Il decreto dignità per noi è un cappio al collo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Usa parole forti, da mettere i brividi: «Se verrà approvato in questi termini, il decreto Dignità sarà un cappio al collo per gli imprenditori». Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto - 11mila imprese, 320mila addetti - lancia un accorato, preoccupato, quasi angosciato appello alle forze politiche, dalla Lega al M5s a tutta l'opposizione, perché il provvedimento venga cambiato. Perché - dice - le modifiche fin qui apportate in commissione e in aula non bastano. «Non ci siamo».Presidente Zoppas, cosa dice del lavoro...