LO SCONTRO

MILANO Due date, «20 febbraio 23 febbraio: quattro giorni dividono le sorti della provincia di Lodi da quella di Bergamo. Le scelte diverse ne determinano le conseguenze. E la curva dei contagi è un dato di fatto», si legge in uno degli esposti arrivati sul tavolo dei pm di Bergamo che indagano per epidemia e omicidio colposi. Secondo i virologi, la mancata zona rossa tra Alzano Lombardo e Nembro è costata migliaia di vittime, ha spalancato le porte di Bergamo al Covid e lo ha fatto dilagare nelle valli. Il governatore Attilio Fontana, convocato in Procura come persona informata sui fatti, si è difeso: «Abbiamo fatto tutto il possibile per arginare il virus e l'epidemia in corso, è stata un'emergenza mai vista».

CONTATTI

Una decisione però non è stata mai presa, quella di sigillare la bassa Val Seriana. «Ero in contatto con il ministro dell'Interno e il governo, c'erano frequenti confronti istituzionali, ma in quei momenti non c'è stato alcun rimpallo di responsabilità sulla decisione tra la Lombardia e Roma», spiega Fontana ai pm. Era «pacifico» che il via libera «spettasse al governo», afferma, era stato inviato l'esercito e questo diede «la percezione» che sarebbe stato l'esecutivo a muoversi. Ricorda Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano Lombardo: «Ogni sera alle 19 aspettavo la telefonata: mi avevano detto che quello era l'orario migliore per annunciare la zona rossa, perché ormai la gente era a casa. Quella telefonata non è mai arrivata». Bertocchi e altri sei sindaci dell'area premevano per la linea dura: «Da noi i bar chiudevano alle 18. E ci è arrivato pure il richiamo dal ministero degli Interni, tramite una circolare della prefettura che vietava ai Comuni di prendere misure autonome». Insomma: i sindaci chiedono la zona rossa, la Lombardia dice che tocca al governo, Roma manda l'esercito il 5 marzo, tre giorni dopo scatta il lockdown nazionale e il focolaio della Val Seriana non subisce ulteriori restrizioni. Risultato: dall'inizio dell'epidemia Nembro ha registrato il 1000% in più di morti. Nulla però impediva alla Lombardia di agire, sottolinea il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: «Anche la Regione poteva istituire la zona rossa, come previsto dalla legge». Infatti «l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, richiamato anche dall'articolo 3, comma 2 del d.l. n. 6/2020, dà anche alle Regioni la possibilità di istituire la zona rossa». Sul motivo per cui non è avvenuto indaga la Procura di Bergamo, che per definire ruoli e responsabilità potrebbe convocare anche il premier Giuseppe Conte e i ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. Conte, in una nota di chiarimento delle scorse settimane, ha respinto qualsiasi responsabilità: «Non vi è argomento da parte della Regione Lombardia per muovere contestazioni al governo nazionale o altre autorità locali. Se ritiene che la creazione di nuove zone rosse andasse disposta prima, avrebbe potuto tranquillamente farlo, in piena autonomia».

VALLE DELL'ORO

Perché non ha agito, dunque, nonostante le segnalazioni disperate dei sindaci della Val Seriana? Forse per interessi economici, come stanno approfondendo i magistrati che hanno chiamato a testimoniare il presidente della Confindustria Lombardia Marco Bonometti. L'area è densamente industrializzata e la decisione avrebbe bloccato un distretto con 376 aziende e 850 milioni di euro all'anno di fatturato, soprannominato prima della crisi Valle dell'oro. In un confronto con Fontana, Bonometti aveva puntato sulla chiusura delle aziende su base volontaria, poi in gran parte realizzata. «Ai primi di marzo con la Regione ci siamo confrontati, ma non si potevano fare zone rosse - ha detto poi in un'intervista a Tpi - Non si poteva fermare la produzione. Per fortuna non abbiamo bloccato le attività essenziali, perché i morti sarebbero aumentati».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

