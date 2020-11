LA PAURA

TREVISO L'attenzione è tutta per quello che accadrà oggi, per le decisioni in arrivo da Roma. L'ombra lunga della zona rossa turba il sonno dei sindaci trevigiani. Lo dice chiaramente Stefano Marcon, primo cittadino di Castelfranco e presidente della Provincia: «È innegabile che i numeri dei contagi siano in aumento, ma le terapie intensive dei nostri ospedali stanno tenendo. La preoccupazione per l'andamento della situazione sanitaria c'è. Ma è anche evidente che un altro lockdown sarebbe una mazzata mortale per settori come servizi, ristorazione e commercio».

IN ATTESA

Il prefetto Maria Rosaria Laganà non si sbilancia: «Restiamo in attesa di notizie. Personalmente non ho avuto alcuna comunicazione. Fino a venerdì la nostra situazione sanitaria non sembrava tale da dover richiedere un provvedimento come la zona rossa, ma sono solo sensazioni: dobbiamo attendere quello che ci diranno scienziati e tecnici. Le scelte poi vanno anche prese tenendo conto di quello che accade negli altri territori». Sugli effetti di una nuova chiusura avverte: «Più passano i giorni più cresce un sentimento di rassegnazione. Bisogna stare attenti, la tensione c'è, ma è anche vero che la società trevigiana è sana e ha dimostrato di sapersi comportare bene. Durante la manifestazione di Treviso (lunedì scorso ndr), con tremila persone in piazza, non è successo niente. Ma è necessaria chiarezza: alla fine, forse, è meglio sapere di dover chiudere un mese piuttosto che fare i conti con orari strani e incertezza».

LA RIUNIONE

Chiarezza la chiede anche Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente regionale dell'Anci: «I cittadini hanno bisogno di notizie certe - sottolinea - continuare così è un'agonia. Non posso dire se imporre la zona rossa sia un provvedimento giusto oppure no, non siedo ai tavoli tecnici. Di certo l'aumento dei contagi è evidente. In poche ore la terapia intensiva di Treviso è passata da due ricoverati a dieci. Ma un lockdown sarebbe un colpo mortale per tante nostre attività». Stessa posizione del sindaco di Conegliano Fabio Chies: «La situazione non semplice, ma non vedo differenze tra noi e altri territori tali da giustificare provvedimenti come istituire la zona rossa. La nostra rete sanitaria sta reggendo e dobbiamo sempre tenere a mente che le nostre attività devono poter lavorare: un nuovo blocco rischia di essere pericoloso».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

