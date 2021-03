IL CASO

ROMA L'annuncio spiazza tutti: big di partito, ministri, alleati e avversari. Nicola Zingaretti ha annunciato le dimissioni da segretario del Pd, decisione che dovrà essere ratificata dall'Assemblea nazionale dem già convocata per il 13 e 14 marzo. Dopo lo sgomento iniziale, dal partito si è levato un coro di inviti a ripensarci, non solo dalla maggioranza, anche se spicca il silenzio di Bonaccini e dei sindaci, da Nardella a Gori. Mentre c'è chi sospetta una mossa per farsi riconfermare per acclamazione all'Assemblea, zittendo una volta per tutte la minoranza renziana. Secondo i fedelissimi, però, il governatore non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi: «Non sarebbe una cosa seria», tagliano corto, «e Nicola è una persona seria».

L'Assemblea del 13 era nata proprio per trovare una mediazione tra quanti sostengono il segretario e quanti chiedevano un congresso. Ora potrebbe diventare molto combattuta, con un vincitore e uno sconfitto, con rischi per la tenuta del Partito e del governo. Anche se le primarie, causa pandemia, in questo momento non sono ipotizzabili e la soluzione più probabile è una reggenza affidata al vicesegretario Orlando fino al congresso in autunno.

IL POST SU FACEBOOK

A metà pomeriggio, sul profilo Facebook di Zingaretti, è apparso un lungo post in cui il segretario attaccava la posizione delle minoranze, granitiche sulla richiesta del congresso, descrivendole come interessate solo a «poltrone e primarie» proprio mentre «in Italia sta esplodendo la terza ondata» della pandemia. Altro rimprovero viene poi rivolto per la mancanza di «franchezza, collaborazione e solidarietà». «Mi ha colpito - accusa Zingaretti - il rilancio di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso tutte le scelte fondamentali che abbiamo compiuto». Poi l'annuncio del passo indietro: «Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l'ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L'Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili».

Dopo le prime fasi di sgomento, nel Pd emergono due posizioni: la prima muscolare, di chi chiede che l'Assemblea respinga le dimissioni di Zingaretti, così da sconfiggere le minoranze interne; la seconda timorosa di ripercussioni sulla tenuta del partito e del governo, che chiede allo stesso Zingaretti di ritirare le dimissioni. Tra questi ultimi i ministri Franceschini e Orlando, che sostengono il segretario all'interno del partito, e il titolare della Difesa, Guerini, leader di Base Riformista; e con loro il capogruppo alla Camera Delrio e ancora, tra i tanti, Serracchiani, Sereni, Rossomando. Il loro auspicio è di trovare un'intesa all'Assemblea per decidere un percorso che porti a un congresso tematico in autunno, senza rimettere in discussione il leader. Gli orlandiani, poi, rilanciano su «vero e proprio percorso costituente» che ridefinisca l'identità del Pd e la sua proposta per il Paese. Il coordinatore dei sindaci dem Matteo Ricci: «Nicola deve rimanere e l'Assemblea lo riconfermi».

CHAT INFUOCATE

La domanda che rimbalza in Transatlantico e nelle chat, però, è se Zingaretti sia o meno disposto a ritirare le dimissioni, evitando il redde rationem con le minoranze. Chi gli è più vicino lo esclude categoricamente: «La stagione del Nazareno finisce qui», assicurano perentori i suoi, «e nessuna corsa per il Campidoglio. Nicola continuerà da presidente del Lazio, punto e basta». Anche se la politica, come noto, ci ha abituato a mai dire mai.

Barbara Jerkov

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA