VENEZIA Saldo al timone del partito e con una fiducia incrollabile nel governo. Così si sente Nicola Zingaretti, il segretario del Pd che ieri a Venezia ha benedetto la candidatura a sindaco di Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'Economia, impegnato a schierare in campagna elettorale le bocche di fuoco di ministri e capi partito per cercare di strappare il Comune a Luigi Brugnaro, il prossimo 21 settembre. A Venezia, su una terrazza ai Giardini della Biennale, Zingaretti ha tenuto lontane le tempeste romane («sono qui per parlare di comunali e regionali», ha detto) e ha puntellato l'azione dell'esecutivo, a partire dalla gestione dell'emergenza coronavirus.

«Il Governo - ha esordito - ha salvato l'Italia mettendo sotto controllo il virus ora è il tempo della rinascita, ci vuole sicurezza, ci vuole lavoro, ci vuole scuola e buona scuola. I cantieri è possibile riaprirli grazie a quanto è stato fatto in questi mesi ma non dobbiamo essere pigri». Poi, una stoccata a quanti ancora sottovalutano la pandemia, lui che all'inizio aveva, come tanti, fatto altrettanto con quell'aperitivo senza mascherine a Milano che i suoi avversari ancora gli rinfacciano. «C'è una brutta politica - ha attaccato - che il problema del coronavirus lo vive rimuovendo il problema, come gli scellerati e gli irresponsabili che in queste settimane hanno detto che il virus non esiste più».

Ma la battaglia politica a breve è quella delle elezioni locali. «Ora dobbiamo vincere alle amministrative - ha aggiunto - garantire il buon governo, garantire che le ipotesi messe in campo alla fine sono risultate le uniche credibili che hanno salvato il Paese e poi con tanta umiltà bisogna mettersi al lavoro».

«Confido molto - ha detto ancora - nella maturità delle persone, degli elettori molto spesso più maturi dei leader, di coloro che li rappresentano, e per fortuna il sistema a doppio turno per i Comuni serve anche a questo: arriviamo al ballottaggio per togliere alla destra una città come Venezia, per riconsegnarla al suo futuro, al suo destino con la vocazione naturale grazie alle sue bellezze storiche per puntare ad essere un progetto e modello di innovazione con la digitalizzazione dei servi: Venezia può essere il battistrada di un modello di innovazione anche per la sua vocazione turistica passando per un'economia sostenibilità per trainare le altre grandi città».

Ma tra due settimane si voterà anche per il referendum sul taglio ai parlamentari. Il segretario dem la pensa così: «Il taglio dei parlamentari è un punto base su cui è nato questo Governo, accanto a quel punto abbiamo chiesto delle garanzie nel funzionamento della macchina dello stato, abbiamo aperto il cantiere delle riforme ed ora ne parleremo e discuteremo lunedì per fare di tutto a favore di un processo di rinnovamento dello Stato».

Infine, a chi gli fa notare possibili segnali di cedimento nella maggioranza di governo e nel Pd, Zingaretti ribatte deciso: «La mia leadership nel Pd non è assolutamente messa in discussione. Le difficoltà non si contemplano, se ci sono si affrontano. Ho riaperto una battaglia politica perché tutti siano leali con gli impegni presi, dei segnali ci sono stati, si è riaperto il cantiere delle riforme e anche questo è un fatto positivo che io rivendico come una battaglia del Pd».

