Zingaretti: rivoluzione nel Pd e un piano per l'Italia

Nicola Zingaretti lancia la Costituente delle idee. Parlando alla Direzione del Pd, il segretario ricorda il risultato «positivo» delle Europee. Certo non basta il 22,7% del Pd e nemmeno il 30% scarso di tutto il centrosinistra. Ma operazioni a tavolino, come quella di far nascere un partito liberal democratico, non funzionano. Dunque ecco la road map di Zingaretti: subito una Direzione per avviare una «rivoluzione» nell'organizzazione del partito, che lo faccia radicare anche nei piccoli centri e gli dia una presenza efficace sul web; sul...