ROMA La richiesta di un congresso resta in stand by, ma viene evocata però quanto basta per fare il suo mestiere: logorare la segreteria. Nicola Zingaretti si presenta alla Direzione nazionale del Pd formalmente convocata per sgomberare il campo dalle polemiche sulla scarsa rappresentanza femminile nel governo Draghi, ma si ritrova soprattutto a schivare il fuoco amico: ci sono le bordate dei tre sindaci di Bari, Bergamo e Firenze, i boatos che lo danno prossimo alle dimissioni («Mi ha detto che non è vero», dice Graziano Delrio), Base riformista sugli scudi per l'intervista di Orlando in cui si attaccano i dem ex renziani e come non bastasse il caso Toscana' con lo strappo dei zingarettiani.

La sua risposta è l'avvio di un lavoro sulla forma partito che deve assicurare che le identità di parte non prendano il sopravvento sulla identità collettiva.

L'appuntamento è fra venti giorni, la parola chiave è rigenerazione. «Il 13 e il 14 marzo abbiamo deciso di convocare l'assemblea nazionale per aprire una discussione sul futuro dell'Italia, il ruolo del Pd dopo la formazione del governo Draghi e quanto ci aspetta nei prossimi anni. E' il tempo di una rigenerazione del Partito democratico».

La richiesta di un congresso resta sullo sfondo: sia al fronte del segretario che a quello di chi ne contesta la linea degli ultimi mesi al momento fa comodo prendere tempo. Nella Direzione quasi tutti gli interventi si concentrano sull'ordine del giorno, la questione della parità di genere. «Non siamo all'anno zero», dice Zingaretti che respinge «l'accusa di guidare un gruppo dirigente insensibile e non attento al tema» pur ammettendo che «la formazione del governo Draghi è stata una battuta d'arresto».

Ma il nodo politico restano i veleni interni che hanno cominciato a dilagare già all'indomani del fallimento del tentativo Conte ter. Luigi Zanda si dice convinto che il Pd abbia «bisogno di un congresso nel quale si discute sulle idee, gli obiettivi e l'identità del partito». Nessun intervento da Base riformista, che però fa filtrare ancora l'esigenza di «una discussione di livello congressuale» da tenere però dopo che «si sarà messo in sicurezza il Paese con la campagna vaccinale e dopo le amministrative».

Il fatto è che per tutto il giorno a tenere banco è stata l'intervista del vice segretario, e ora anche ministro del Lavoro, Andrea Orlando che ha accusato gli ex renziani di puntare a logorare il segretario. L'area Lotti-Guerini fa trapelare fastidio. «Mi sembra che il ministro del Lavoro insegua delle ombre per precostituirsi degli avversari interni», dice il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci. Attaccano anche i Giovani Turchi di Matteo Orfini: «Antirenzismo senza Renzi? basta inseguire un uomo nero che non c'è».

Al momento, tuttavia, la questione del congresso resta in stand by. Tutti, persino chi lo evoca, si rendono conto che adesso con la pandemia che non dà tregua e le varianti che dilagano non è possibile pensare a una resa dei conti a breve. Nel frattempo su Zingaretti continuano ad addensarsi le critiche per la recente gestione della crisi, soprattutto per la linea perdente del o Conte o morte'. Il segretario nel corso della Direzione ha ricordato che ogni passaggio è stato condiviso in riunioni a tutti i livelli, comprese quattro Direzioni tutte concluse sempre con un voto all'unanimità.

«La linea politica scelta è stata condivisa insieme e tutto ha avuto una bussola, un'ispirazione: quella di assecondare, perché condiviso, l'appello del presidente Mattarella di evitare le elezioni anticipate ad ogni costo e ora l'Italia è in buone mani». Ma avverte Zingaretti, «nei prossimi mesi sarà tutto molto più complesso dei mesi passati anche perché la nostra rappresentanza al governo ora è tornata ad essere proporzionale alla nostra forza in Parlamento», «ma se dovremo combattere, lo faremo ed ora l'unità nel pluralismo è cento volte più necessaria per evitare di implodere e allontanarci dalla vita delle persone».

