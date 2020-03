LA GIORNATA

ROMA La chat su WhatsApp della giunta regionale del Lazio in queste ore diventerà caldissima. La linea dettata da Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e segretario del Pd, dopo che ieri mattina ha scoperto di essere positivo al coronavirus, è quella di continuare a lavorare senza sosta. Tutti gli assessori si sono sottoposti al test, da Alessandra Sartore (Bilancio) che ieri aveva un po' di influenza ma per fortuna è negativa, ad Alessio D'Amato (Salute) che in questi giorni sta lavorando 14 ore al giorno sull'emergenza e non si può fermare («anche lui è negativo»). Il problema è che il leader del Pd, nelle ultime settimane, ha incontrato ministri come Roberto Gualtieri (durante la campagna elettorale per le suppletive del primo collegio della Camera di Roma), ma anche, in un vertice sull'emergenza coranavirus del 3 marzo, la prefetta Gerarda Pantalone e la sindaca Virginia Raggi, che ieri ha cercato il governatore per incoraggiarlo. La sindaca per ora non farà il tampone perché, spiegano dal Campidoglio, la prevenzione vale per chi è rimasto a 30 centimetri da Zingaretti nelle ultime 48 ore per almeno mezz'ora. Il messaggio che invia Zingaretti ai suoi è semplice: «Si continua a lavorare senza sosta, non è questo il momento di fermarsi». Zingaretti, le cui condizioni sono buone, resterà in una stanza dell'appartamento in cui abita con la moglie e le due figlie, Agnese e Flavia, con le quali però eviterà contatti. Con notebook e smartphone, continuerà a tenersi in contatto con la giunta che sarà guidata da Daniele Leodori, vicepresidente. I più stretti collaboratori, dal capo di gabinetto Ruberti al segretario generale Tardiola, fino allo staff della comunicazione, stanno facendo tutti il test. Nel Lazio l'emergenza ormai è solida e non solo perché il numero dei positivi è salito a quota 75.

Tutto comincia alle 13, diretta Facebook: «È arrivato, anch'io ho il coronavirus». Zingaretti compare davanti alla telecamera e annuncia che anche lui è positivo. Maglione grigio, camicia celeste, sullo sfondo una stampa, sorride perché vuole trasmettere serenità, ma anche alcuni messaggi chiari: la battaglia contro il contagio deve continuare. Dice: «Ovviamente mi attengo alle regole, sarò seguito secondo i protocolli che valgono per tutti. Sto bene e dunque è stato scelto l'isolamento domiciliare. La mia famiglia sta seguendo i protocolli che si seguono in queste situazioni. La Asl sta contattando tutte le persone che in questi giorni che sono state vicine al lavoro, per i colloqui e le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente Leodori per mandare avanti il lavoro così come il vicesegretario Orlando seguirà tutte le attività politiche». Ancora: «Ho sempre detto niente panico, combattiamo, quanto mai in questo momento. Darò il buon esempio seguendo alla lettera le disposizioni dei medici, della scienza, tentando di dare una mano lavorando da casa per quello che sarà possibile e combatto come è giusto fare in questo momento per ciascuno di noi e per tutto il Paese».

L'ESAME

Come mai ieri ha deciso di sottoporsi al tampone? All'alba si è accorto di avere febbre e raffreddore. Non poteva esimersi dai controlli, deve ovviamente tutelare come tutti la sua salute, ma anche evitare il rischio di contagiare altri amministratori, dirigenti delle Asl, medici dello Spallanzani. Impossibile sapere dove sia stato infettato: c'è chi sostiene che l'esito del test farebbe pensare a un contagio recente, di martedì o mercoledì, ma gli esperti replicano che non vi sono certezze. Scorrendo la timeline della pagina Facebook di Zingaretti, non sfugge che il 27 febbraio era stato in Lombardia: «Stasera sono qui a Milan perché mi sembra giusto raccogliere l'appello del sindaco Beppe Sala per sostenere questa città». Il giorno dopo foto con un gruppo di ragazzi, brindisi al pub. Seguono altri incontri: segreteria del Pd, interviste, vertici con le Asl. Poi, però, Zingaretti ha capito che la situazione stava aggravandosi, è diventato meticoloso nell'applicare le regole della distanza. Roberta Lombardi, capogruppo M5S, che ieri per prudenza ha scelto di restare in casa: «L'altro giorno ha incontrato tutti i capigruppo alla Sala Aniene della Regione, ma è stato molto pignolo, non ha stretto mani e ci ha imposto di restare tutti a distanza di sicurezza».

Mauro Evangelisti

