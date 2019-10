Zingaretti pensa al congresso La tentazione delle elezioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Quando non si riesce a trovare il bandolo della matassa, o si teme di perderlo, non resta che indire un congresso e appellarsi a Groucho Marx: «Questi sono i miei principi, se non vi piacciono ne ho degli altri». La disponibilità offerta ieri da Nicola Zingaretti a convocare un nuovo «congresso per tesi» - dopo l'ultimo celebrato nove mesi fa - ha sorpreso buona parte del Pd, escluso Andrea Orlando che lo invoca da tempo. Ma poiché «la fase politica è nuova», un congresso ci potrebbe stare, «basta che non sia una...