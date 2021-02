IL CASO

ROMA Entrare o non entrare nel governo? Essere o non essere, vice-ministre e sottosegretarie? Ora a sinistra, sui social, nelle discussioni, nelle discussioni concitate in vista della nuova infornata ministeriale che dovrebbe riequilibrare la carenza di donne, impazza la discussione se accettare il contentino o ritirarsi sull'Aventino rifiutando ogni posto in segno di protesta femminista. «A me - osserva Patrizia Prestipino, leader di Base Riformista a Roma e deputata votata e radicata sul territorio - la tentazione dell'Aventino delle donne non convince affatto. Dobbiamo combattere, mica ritirarci». Altre buttano la palla in avanti, come Marianna Madia, che è stata ministra: «Non vedo la rivendicazione di uno spazio di tribuna. Se vogliamo davvero contare e dare un contributo al cuore del problema occorre uno scarto. Serve leadership politica. Del resto la leadership non si ottiene per concessione, si esercita con battaglie sulla linea politica». Rosy Bindi è ancora più esplicita: «Le donne del Pd sono ancora sottomesse, è il momento di andare a rivendicare la guida del partito».

CORRENTISMI

Intanto, però, contano più i giochi delle correnti maschie del Pd piuttosto che la parità di genere. Come si vede dall'organigramma dei ministri di Draghi. Ma su questa partita - come spiega il Nazareno - ha fatto tutto il premier incaricato senza consultarsi con il partito. «Ma ora - osserva Zingaretti - si può recuperare». Avanti insomma con la linea di proporre tutte donne sottosegretari e vice-ministri. Ci si riuscirà o, problema nel problema, l'Aventino in rosa che spopola via social sarà la nuova sorpresa dei prossimi giorni? C'è chi scrive: «Il rimedio dei sottosegretariati è peggio del danno iniziale. Solo se le donne del Pd dicono no comincia la sfida vera: rifiutare i posti concessi e iniziare a contendere la leadership interna al partito. Ma ci vuole coraggio». Il realismo, naturalmente, consiglia di mettere da parte - in casa Pd - posizioni così e avviarsi alla nuova partita. Proprio come dice Zingaretti: «Nella selezione della componente del Pd nel governo il nostro impegno per la presenza femminile non ha trovato rappresentanza. E pur rispettando i criteri di autonomia dei ruoli, farò di tutto perché questo si realizzi nel completamento della squadra di governo».

Ma ecco che c'è chi denuncia: «Ci sono maschi che cavalcano strumentalmente l'ira delle donne Pd al solo scopo di fare la lotta tra correnti, tutte con capi maschi. Emblematico il caso Orfini». E ancora: «Il tema - attacca Cecilia D'Elia, portavoce della conferenza nazionale delle donne del Pd - non è un risarcimento per la scelta di aver nominato ministri uomini. Il problema è a monte. Occorre chiedersi perché le figure apicali del nostro partito siano tutte maschili. Se Andrea Orlando lascerà la vice segreteria, spero che possa esserci una donna al suo posto».

LA DISCREPANZA

Le donne dem volgono lo sguardo verso Italia Viva e vedono che la capogruppo alla Camera è Maria Elena Boschi. Osservano Fratelli d'Italia e non ne parliamo: la leaderissima è donna, Giorgia Meloni. E le due capogruppo forziste a Montecitorio a Palazzo Madama? Due donne e la prima, Maria Setella Gelmini, è appena diventata ministra mentre la Bernini ci è andata vicino. Occhio anche alla vicepresidente della Camera. Chi è? Mara Carfagna, azzurra stimata non solo a destra e a sua volta neo-ministra per il Sud. Osserva la Prestipino: «Dispiace constatare che sulla questione ruoli importanti la destra sia più avanti della sinistra. Noi facciamo sempre battaglie sui diritti di genere e poi al dunque non arrivano i fatti. Per di più, manca la solidarietà tra donne». Come si evince, per esempio, da questa vicenda. Parte il tweet della Prestipino di congratulazioni e auguri alla Carfagna che è diventata ministro e piovono subito dopo, da sinistra, un sacco di critiche a questo gesto di solidarietà di genere.

Mario Ajello

