Zingaretti nomina la segreteria del Pd Fuori i renziani, Martella coordinatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICAMBIOROMA Nicola Zingaretti rompe gli indugi e nomina una segreteria quasi tutta di fedelissimi, senza esponenti vicini a Matteo Renzi, in quella che appare una risposta più decisa e compiuta al caso Luca Lotti-Csm che scuote il partito. Il leader, di fronte al montare dello scandalo, non aspetta la direzione di martedì per annunciare la sua squadra, della quale sulla carta avrebbe potuto far parte anche Lotti, in segno di apertura ai renziani dialoganti. Ma le condizioni non ci sono più e minaccia di riaccendersi in grande stile la...