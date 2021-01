LA STRATEGIA

ROMA Nicola Zingaretti rivendica la scelta di non avere un piano B, un'alternativa a Giuseppe Conte, al di là di eventuali elezioni a giugno. Perché? Le ragioni esplicitate dallo stesso Zingaretti sono chiare: Conte rappresenta un punto di equilibrio politico. Traduzione: senza Conte a palazzo Chigi sarebbe molto difficile tenere unito l'esercito dei 300 parlamentari 5Stelle e in questo momento non c'è altra forza politica di un qualche peso elettorale che possa fare da sponda al Pd nell'arginare il sovranismo. Di qui l'ennesimo endorsement per Conte pronunciato subito dopo l'incontro con l'esploratore Roberto Fico. «Il Pd è impegnato con grande determinazione alla scrittura di un programma di fine legislatura sostenendo Conte nel mandato», ha detto ieri Zingaretti.

LE TENSIONI

Il segretario ha chiesto di fare in fretta perché quattro giorni di consultazioni di Fico, con i 5Stelle in agitazione, potrebbero anche determinare condizioni diverse da quelle indicate dai dem e trasferire nello stesso Pd tensioni ora solo marginali. Non è certo passata inosservata, infatti, la riunione di ieri mattina dei 50 parlamentari Pd che aderiscono a Base Democratica, la corrente guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti al termine della quale uno scarno comunicato invita a recuperare i renziani a pieno titolo. Non a tutti i costi. Nella visione di Zingaretti l'eventuale consegna a Renzi dello scalpo del premier equivarrebbe a darla vinta all'ex segretario che viene dipinto sempre come «quello che vuole uccidere il Pd». Non solo. La difesa di Conte da parte dei dem sta ottenendo l'effetto di scaldare i cuori di gran parte del gruppo dirigente pentastellato. Ieri il reggente Vito Crimi è stato esplicito: «La collaborazione con il centrosinistra non può essere solo una temporanea alleanza di governo ma dovrà essere declinata in qualche modo in altre forme». Un risultato politico anche in vista delle elezioni comunali che riguarderanno sei fra le principali città italiane a partire dalla capitale.

