LO SCENARIO

ROMA Impossibile rassegnarsi, anche di fronte a ciò che ormai appare ineluttabile. Per il Partito democratico la convivenza forzata con la Lega è come l'Ovosodo di Virzì, non va né in su né in giù. Ma bisogna pur trovare il modo di digerirla. Per il segretario, Nicola Zingaretti, l'unico modo è fare affidamento sulla vecchia maggioranza rosso-gialla. «Il successo della formazione del governo Draghi dipende di nuovo dall'alleanza politica Pd, 5Stelle e Leu: se tale alleanza fosse venuta meno, lo steso Draghi avrebbe sofferto politicamente», spiega durante la Direzione del partito.

L'APPELLO

Il numero uno dem parla come se effettivamente i rosso-gialli in questa crisi si fossero mossi come un sol uomo, come se in quegli stessi minuti non si stesse ancora consumando lo psicodramma della consultazione su Rousseau. Come, insomma, se nella compagnia non ci fosse un Movimento spaccato in due.

Ciò nonostante, quello di Zingaretti è di fatto un appello a fare blocco contro Matteo Salvini. Non è un mistero che i dem avrebbero voluto una maggioranza Ursula, con la sola aggiunta di Forza Italia. E il segretario del Carroccio, in tutta risposta, ha rinsaldato l'asse con l'ex premier, come a dire «è inutile che provate a dividerci, o stiamo dentro entrambi o nessuno». Lo stesso Grillo ha raccontato di aver chiesto al premier incaricato di tenere fuori la Lega dall'esecutivo, richiesta che però è sparita dai radar dopo aver ottenuto garanzie sulla nascita del ministero per la Transizione ecologica.

Matteo Salvini, d'altro canto, non sta a guardare e anzi fa filtrare che con il M5s diviso «è ancora più importante il ruolo della Lega e di Forza Italia». La convivenza forzata, insomma, fa ballare la maggioranza ancor prima che il governo abbia visto la luce.

Nicola Zingaretti, però, rinvia al mittente la descrizione di un Pd in imbarazzo. Piuttosto, dice, si guardi alle altrui conversioni dell'ultima ora. «Noi abbiamo trovato una sintonia profonda con l'impostazione del professor Draghi. Semmai sarà difficile per altri collocare la loro storia, la loro visione e le loro proposte in questa nuova possibile esperienza». Anche il vice, Andrea Orlando, mette in guardia dal pericolo di «un sovranismo camuffato» che «è più insidioso perché diventa più appetibile, in termini di saldatura, con altri pezzi di populismo».

Ecco, Nicola Zingaretti ricorda che il Pd ha «avvertito che l'estensione della maggioranza può non coincidere con la stabilità e l'efficienza della maggioranza stessa». «Con lealtà lo abbiamo evidenziato, ma visto lo spirito dell'appello del presidente Mattarella non abbiamo posto veti. Chiediamo certo che tutto non si risolva solo in qualche capriola verbale sull'Europa e sui valori fondamentali».

Salvini, tuttavia, non è l'unico problema che la nascita di questo governo pone all'orizzonte del segretario dem. La Direzione dà il via libera all'unanimità alla relazione del segretario e dunque a un sì convinto all'esecutivo. Ma la resa dei conti per la strategia seguita dopo la crisi innescata da Matteo Renzi, quel «O Conte o voto» che si è rivelato così fallimentare, è già cominciata. Da Base riformista, l'area di Lotti e Guerini, sono già partite le richieste di un congresso anticipato. Ed è evidente che anche la composizione dell'esecutivo, insomma chi dei dem ne farà parte, potrebbe facilmente acuire le tensioni della corrente che non dovesse essere rappresentata.

Nicola Zingaretti sa che il pericolo incombe e invita il partito alla chiarezza delle posizioni. Per questo, chiede «un'unità sostanziale, senza allusioni sulla linea adottata», invitando chi non dovesse essere d'accordo ad uscire allo scoperto: «Sarebbe utile e giusto esplicitare il dissenso, per trasparenza», anche perché «il dibattito pubblico appare confuso e chi vuole destabilizzare il sistema politico sta mirando proprio al Pd e alla sua funzione».

Non ci sarà, però, nessun congresso a breve perché sostiene - sarebbe «da marziani». Ma convoca per febbraio l'Assemblea nazionale dem per aprire il confronto interno sulla futura identità del partito. «Una iniziativa per rendere più netta e chiara la nostra presenza in questa fase, coinvolgendo il Paese per definire meglio la nostra funzione, quella di un grande partito riformista e popolare».

Barbara Acquaviti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

