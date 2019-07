Zingaretti: cambiare tutto le correnti ci soffocano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Salvini vade retro. E non, questa volta, per le posizioni sui migranti o per la sicurezza o per il Russiagate, no, Salvini vade retro proprio come modello di politica, di partito e di leadership. «Dico no al modello Salvini, al comando di una sola persona che è la premessa della solitudine e della sconfitta, dico no al partito del leader», scandisce Nicola Zingaretti dalla tribuna dell'assemblea nazionale, e tutti quelli che ascoltano capiscono subito che è di un altro uomo solo al comando che il segretario sta parlando,...