Zingaretti a M5s: «Alleati o rischiamo di perdere»

L'INCONTROMESTRE Da Mestre Nicola Zingaretti rilancia il suo appello, rivolto agli alleati e l'invito a sotterrare l'ascia di guerra. Il governo traballa, dopo il voto in Umbria, nella discussione sulla legge di bilancio e in pieno caso Ilva, ma di fronte ai 500 simpatizzanti del centrosinistra (riuniti al tavolo di coordinamento per il programma elettorale veneziano delle amministrative del 2020) l'orizzonte del segretario nazionale del Pd continua a essere quello dei tre anni. «Io non voglio andare al voto ma penso che dobbiamo dare l'idea...