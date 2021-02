Fino a un anno fa, il Designer Outlet di Noventa di Piave era la meta irrinunciabile per russi e cinesi, tedeschi e coreani, sloveni e giapponesi. Ogni 100 turisti che pernottavano in Veneto, almeno 5 entravano (e spendevano) nei 170 negozi e negli 11 locali distribuiti sui 35.300 metri quadrati del gruppo internazionale McArthurGlen, a cui garantivano il 60% del fatturato pur costituendo solo il 16% dei 4 milioni di visitatori annui. Oggi i 3.100 stalli dell'area di sosta che sarà completata a marzo, in cui un tempo era necessario dirigere il traffico, sono un interessante osservatorio da cui guardare le conseguenze economiche del Covid: «Abbiamo assicurato all'Ulss 4 la disponibilità del parcheggio, grande e semivuoto, come hub per la vaccinazione della comunità, ma nel frattempo siamo a disposizione delle autorità anche per fornire dati numerici e buone prassi sull'esperienza di un parco commerciale all'aperto che si sta preparando a una nuova normalità», dice la general manager Daniela Bricola.

Quando avete iniziato ad avvertire l'effetto Coronavirus?

«Arrivavamo da una lieve flessione registrata già alla fine del 2019, quando l'Aqua Granda aveva provocato un allontanamento dei turisti da Venezia. Ai primi di febbraio abbiamo notato un ulteriore rallentamento: il virus era ancora lontano, ma le ripercussioni della comunicazione sull'area cinese si facevano sentire su una realtà qual è la nostra, particolarmente vocata alla clientela di lungo raggio. Dopo i casi di Vo' e Codogno, è cambiato tutto anche per noi. Così siamo arrivati alla prima chiusura lunga, dal 12 marzo al 18 maggio».

Ora siamo in zona gialla, per cui i centri commerciali sono aperti solo dal lunedì al venerdì. Nel dpcm di novembre, avevate invece cercato un varco normativo come parco?

«La nostra non era stata una libera interpretazione delle norme. Quando è stato specificato che anche i parchi commerciali dovevano fermarsi, ci siamo attenuti scrupolosamente alle indicazioni governative e regionali. McArthurGlen ha fatto della sicurezza una priorità».

Per esempio?

«Non abbiamo ancora riaperto le aree giochi per bambini, limitiamo servizi come il prestito di passeggini e sedie a rotelle, teniamo chiusa la guest lounge. Importanti sono stati gli investimenti economici nell'ingaggio di addetti ai controlli e nell'acquisto di dispositivi e attrezzature per il distanziamento, tanto che abbiamo ottenuto la certificazione sullo shopping sicuro dall'ente internazionale Bureau Veritas».

A quanto ammonta il calo?

«Noi siamo un condensato dei tre settori più colpiti: retail, ristorazione e turismo. Ci sono state alcune chiusure fisiologiche, ma anche 7 nuove aperture. Chiaramente i numeri dei visitatori si sono sensibilmente ridotti. Cncc (il Consiglio nazionale dei centri commerciali, ndr.) indica un decremento nel settore del 40% nel 2020 e il nostro gruppo conferma questo dato».

Sono spariti solo gli stranieri?

«Il mercato internazionale è pressoché pari allo zero, al di là di pochi casi legati a trasferte di lavoro nella zona. Ora il nostro giro d'affari si fonda su bacino di utenza regionale. In questo notiamo un elemento compensativo rispetto alle limitazioni: non potendo fare diverse altre attività, le persone raggiungono il Designer Outlet per regalarsi una passeggiata sicura, fare un piccolo acquisto e bersi un caffè all'aperto, come se fossero in un centro urbano, ma con la garanzia dei varchi pronti ad essere chiusi in caso di ressa».

Non credete però di esercitare una concorrenza sleale proprio sui centri cittadini e sulle piccole botteghe?

«Un gruppo come il nostro può sembrare in vantaggio competitivo nel poter fare ragionamenti di medio e lungo periodo. Ma per il nostro settore Cncc riporta 117 giorni in media di chiusura, molto più di quello che è successo agli altri negozi. Tengo comunque a sottolineare che McArthurGlen, come proprietà immobiliare, non ha fruito di ristori e ha sostenuto le aziende partner sul fronte degli affitti».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA