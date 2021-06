Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Anche la Chiesa si mobilità per riportare a casa Marco Zennaro, il 46enne imprenditore veneziano detenuto in Sudan da oltre due mesi. A muoversi in prima persona è stato il patriarca Francesco Moraglia, mettendosi in contatto con il rappresentante pontificio in Sudan, il nunzio apostolico Luís Miguel Muñoz Cárdaba. Il Patriarca ha chiesto a Càrdaba di intervenire su un doppio binario: in primis quello umanitario (le...