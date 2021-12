IL CASO

ROMA Il regalo più bello arriva a pochi giorni dal Natale: un anno e mezzo dopo l'incidente che ha tenuto tutta l'Italia con il fiato sospeso per settimane, l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico Alex Zanardi è tornato a casa, dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò, nella villa di Noventa Padovana. «È un combattente. In questi 18 mesi, con il Covid, in ospedale e in clinica siamo potuti stare vicino a lui poco, e in pochi. Tornare in famiglia lo aiuterà a lottare ancora di più», ha detto la moglie. A dare la notizia è stato il presidente del comitato paralimpico, Luca Pancalli, durante la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro del Coni che si è tenuta ieri.

L'INCIDENTE

Il campione, il 19 giugno 2020, si era schiantato contro un camion mentre stava partecipando a una staffetta di beneficenza sulla sua handbike, nel senese, vicino a Pienza. Per l'atleta è stato il secondo incidente gravissimo. Il primo, ormai 20 anni fa, era avvenuto durante una gara del campionato Champ Car al Lausitzring in Germania. Gli era costato l'amputazione degli arti inferiori. Ma Alex non si era dato per vinto: era riuscito a reinventarsi, confermando la sua stoffa da campione e diventando uno dei simboli dello sport paralimpico, con 4 ori e 2 argenti vinti. Nel giugno di un anno fa, un'altra curva maledetta, durante una tappa della staffetta di Obiettivo Tricolore, uno degli eventi da lui organizzati nell'ambito del progetto Obiettivo3, a promozione del ciclismo paralimpico. Le condizioni dell'atleta erano subito sembrate disperate. Ma Zanardi ce l'ha fatta di nuovo: ha resistito con forza immane. Dieci operazioni alla testa, il ricovero in cinque ospedali diversi, da Siena a Padova, fino a Vicenza, e poi l'inizio della riabilitazione in clinica. I progressi, lentissimi, si sono accumulati di mese in mese, nonostante la pandemia in corso. L'emergenza contagi ha reso tutto ancora più difficile, perché accanto al campione ci potevano essere solo la moglie e il figlio, nessun altro familiare, nessun amico. E le visite potevano durare poche ore al giorno. A raccontarlo è sempre Daniela Manni, la moglie di Zanardi, in un'intervista rilasciata al sito di Bmw Italia, di cui Zanardi è brand ambassador.

IL RICOVERO

«Alex ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche», ha detto la donna. «È importante per lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzo - ha continuato Daniela - Alex ha avuto intorno solo persone con mascherine e dispositivi di protezione, e le visite erano molto limitate. Ora Stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare, può tornare un minimo alla normalità. Questo gli dà ulteriore forza». Durante la settimana, un terapeuta lavora con Zanardi su esercizi fisici, neurologici e logopedici. Giorno dopo giorno Alex acquista sempre più forza nelle braccia, «passa la maggior parte del tempo con noi, sulla sedia a rotelle». Le parole di Daniela sono piene di speranza, anche se non è ancora possibile prevedere come si svilupperà il recupero. «È un percorso lungo e impegnativo che Alex affronta con spirito molto combattivo - ha aggiunto la donna - Ricevere così tanto supporto è di grande aiuto per lui e per noi». In questi mesi, ha raccontato ancora Daniela, i messaggi di affetto sono stati tantissimi.

«È il dono più bello che potessimo ricevere, sperando possa ritrovare serenità familiare e successi di ripresa» ha detto ieri Pancalli durante la cerimonia. «È una notizia meravigliosa, potrà fare Natale a casa - ha aggiunto il presidente del Coni, Giovanni Malagò - È una notizia splendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia, questo è il potere dello sport che consente di avere tra noi Alex Zanardi».

Michela Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA